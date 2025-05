Guilherme Cintra: 'Não precisamos do nosso cérebro trabalhando para tudo'

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é a entrevista com Guilherme Cintra, economista e diretor de Inovação e Tecnologia da Fundação Lemann. Ele fala sobre o papel da tecnologia na Educação, sobre o uso de Inteligência Artificial na sala de aula, e responde: a IA está nos deixando mais desatentos?)

Desde que entrou na moda, a Inteligência Artificial vem sendo usada para facilitar a vida de muita gente. Tem quem esteja usando o ChatGPT para resolver tarefas, planejar as férias e estudar. Mas a IA serve para tudo?

Guilherme Cintra, diretor de Inovação e Tecnologia da Fundação Lemann, aponta que utilizar a IA em tarefas simples pode ser positivo, mas não em todos os momentos. Em entrevista ao Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, ele afirma que vê com preocupação o uso indiscriminado da tecnologia para encurtar caminhos que nos levam à aquisição de habilidades importantes.