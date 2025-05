Bill Gates aponta 3 profissões que vão sobreviver à inteligência artificial

Ironicamente, uma área em que a máquina não pode superar o homem é o próprio desenvolvimento dela, acredita Bill Gates. Com a tecnologia ainda no início, ele vê potencial para a área. "A inteligência artificial está prestes a acelerar o nível de novas descobertas a um ritmo que nunca vimos antes", diz. A criatividade, no entanto, é um elemento central de como essa área deve crescer — algo que não pode ser antecipado por sistemas.

Se fizermos investimentos inteligentes agora, a IA pode tornar o mundo um lugar mais igualitário. Pode reduzir ou até eliminar o tempo de atraso entre o momento em que o mundo rico recebe uma inovação e quando o mundo pobre tem acesso a ela. Bill Gates

Há bastante espaço de crescimento nessa área porque, segundo o programador, é importante criar ferramentas cada vez mais específicas, que sejam customizadas para as pessoas que vão utilizá-las. Um bom exemplo para ele é um aplicativo de informações médicas paquistanês que vem sendo desenvolvido com comandos de voz inteligentes em urdu, porque a maioria das pessoas no país tem o hábito de mandar áudios em vez de mensagens de texto ou e-mail. E, como o trabalho já foi iniciado no idioma local, erros de tradução serão inexistentes.

O mercado de tecnologia e desenvolvimento da inteligência artificial ficará cada vez mais plural e específico, abrindo novas oportunidades para trabalhadores Imagem: Getty Images/iStockphoto

Bill Gates prevê que países de alta renda, como os EUA, vejam um crescimento expressivo do uso de IA por sua população até o fim de 2025. Nos países africanos, ele acredita que esse salto só seja possível até o fim de 2026 — mesmo assim, uma curva mais rápida de adaptação do que com tecnologias anteriores. E a IA deve crescer em outros campos, como o da educação, e até substituir aquela desconfortável conversa com o médico no momento de coletar o histórico de saúde do paciente, já que um atendente digital perguntará sobre sua vida sexual, doenças e hábitos.