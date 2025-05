'Tem 200 mil me seguindo': família de Liz Macedo lida com fama repentina

Tamanho da influenciadora frente a região que ela mora Imagem: Arte UOL

Fenômeno adolescente

Liz Macedo Imagem: Mica Wernicke

Filha de duas pessoas até então anônimas —uma administradora e um engenheiro—, Liz é uma adolescente como as outras: frequenta a escola, tem dificuldades com as matérias de exatas, gosta de produtos de autocuidado, provoca o irmão mais velho, tem um namorado e faz dancinhas coreografadas com as amigas.

A adolescente cresceu com celular, ganhou o primeiro aos 7 anos. Na época, ainda sem chip ou acesso às redes sociais. Depois de um tempo, os pais cederam. Mas eles afirmam que o conteúdo consumido pela Liz e o irmão Luiz sempre foi filtrado.

Hoje, assim como muitas meninas, ela filma tudo o que vive e compartilha no TikTok. Mas o que ela retrata não é uma suposta vida perfeita: Liz não tem vergonha de aparecer de pijama, com adesivos cobrindo espinhas e touca de cetim no cabelo. Ela mostra a unha inflamada e pede dicas para conseguir ir ao banheiro.