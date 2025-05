De graça, só o básico: Google amplia serviços pagos com IA premium

Tradução em tempo real foi um dos destaques. Em uma apresentação do Google, uma mulher dos EUA e uma da Argentina conversaram, cada uma em seu idioma. Um sistema de IA traduziu em tempo real a fala de ambas, mantendo inclusive as vozes originais. O recurso estará disponível ainda em 2025 ano para assinantes do Google AI Pro e Ultra. Em breve, a funcionalidade vai funcionar em português, italiano e alemão.

AI Pro oferecerá 2 TB de armazenamento e Gemini no Chrome. Além disso, o usuário poderá gerar vídeos com IA generativa (Whisk) ou Flow (sistema para gerar vídeos ultrarrealistas baseada em comandos de textos). O pacote ainda inclui acesso com maiores limites ao NotebookLM (ferramenta que possibilita pesquisar arquivos grandes e gerar resumos).

Ultra promete acesso antecipado a sistemas de IA em desenvolvimento. O usuário pode usar o Gemini com Deep Think (sistema de raciocínio avançado que auxilia cálculos e programação), o Project Mariner (que realizará ações automáticas, como comprar entradas para um show), o YouTube Premium (que elimina propagandas e permite baixar vídeos), além de 30 TB de armazenamento.

Josh Woodward, VP do Google Labs, fala de planos de assinatura de IA do Google durante o Google I/O 2025 Imagem: Camille Cohen/AFP

Inovação custa dinheiro

Recursos úteis continuam grátis, mas Google aposta no sonho de IA "ilimitada". A companhia quer diversificar receitas com serviços. Enquanto redefine os modelos de negócio, aproveita a experiência de bilhões de usuários dos recursos grátis para treinar os sistemas de inteligência artificial.