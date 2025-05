Manual do Mundo: 'Todo santo dia chega proposta de patrocínio do tigrinho'

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é a entrevista do youtuber Iberê Thenório, criador do Manual do Mundo. Ele fala sobre as transformações que presenciou em 17 anos na plataforma de vídeos, o assédio das emissoras de TV aos youtubers, os recordes batidos no Guinness Book e como paga as contas com a internet.)

Canais do YouTube com grande alcance já têm uma noção de quanto podem faturar por mês. Mesmo que haja oscilações de lucro, o dinheiro que vem dos anúncios é o mais certeiro de cair na conta dos criadores de conteúdo.

Quem afirma isso é Iberê Thenório, do Manual do Mundo. Com 19, 4 milhões de seguidores no canal, o comunicador garante que sabe todos os meses uma média de quanto pode receber pelos vídeos, levando em consideração inclusive sazonalidade e níveis de audiência em períodos específicos do ano, como Black Friday, Natal e férias de janeiro - quanto costuma haver uma queda na verba.