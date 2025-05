Pelo menos 25%: Trump ameaça taxar Apple se iPhone não for feito nos EUA

Presidente Donald Trump ameaça taxar a Apple em 25%, se a empresa não fabricar iPhones nos EUA.

O que aconteceu

Ameaça de Trump vem após notícias de que Apple planeja aumentar produção de iPhones na Índia. Segundo reportagem do jornal britânico Financial Times, a Foxconn (que produz iPhones) anunciou que investiria US$ 1,5 bilhão numa fábrica de módulos de tela na Índia.