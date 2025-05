'Legado vai continuar', diz dono de página de humor 'Sebastião Salgados'

Um fato curioso: frequentemente os seguidores da página relatam que ao verem publicações de outras páginas em p&b, já associam logo ao 'Sebastião Salgados', mas só depois se dão conta de que não se trata de uma publicação nossa. Gabriel Dutra, criador do "Sebastião Salgados"

Ideia de criar a página surgiu em 2012, enquanto Gabriel comia um salgado. Ele era estagiário e só podia gastar R$ 5 por dia. "Que lanche se faz no centro de Belo Horizonte com apenas 5 reais? Sim, salgados", conta. Na época, existia outra página no Facebook que fazia paródias com um grande fotógrafo, o Henri Cartier-Bresson — a página faz um trocadilho com o nome, era "Cartier Bressão". "Então, em uma tarde na lanchonete, me veio a ideia do nome: Sebastião Salgados", explica.

Gabriel consegue se sustentar apenas com a monetização da página. No entanto, mudança ocorreu apenas há dois anos. "Sempre tive um trabalho paralelo, [a página] era meu hobbie. Mas hoje sou agenciado, consigo fazer algumas publicidades e monetizar", conta.