Manual do Mundo: 'Já pensei em sair da internet, não tenho uma vida normal'

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é a entrevista do youtuber Iberê Thenório, criador do Manual do Mundo. Ele fala sobre as transformações que presenciou em 17 anos na plataforma de vídeos, o assédio das emissoras de TV aos youtubers, os recordes batidos no Guinness Book e como paga as contas com a internet.)

Manter milhares de seguidores em redes como YouTube, TikTok e Instagram não é uma tarefa fácil. Não à toa, muitos produtores pensam em abandonar a profissão.

Em novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Iberê Thenório, do Manual do Mundo, confessou que já quis desistir, dada a quantidade de esforço e dedicação que produzir conteúdo online demanda.