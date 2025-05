Modo IA promete popularizar 'ChatGPT' do Google e mudar buscas na web

O Google prometeu facilitar as buscas mais complexas com o "Modo IA" - a nova aba do site que vai te ajudar com pedidos detalhados sobre qualquer tema. Por enquanto só disponível nos EUA, ele tem potencial de mudar completamente como realizamos busca.

O que aconteceu

Nada de buscas por palavras-chave: a ideia é fazer perguntas "cabeludas" sobre o tema. No evento de apresentação, a empresa deu o seguinte exemplo: "me ajude a achar acampamentos de verão, a menos de 10 minutos de distância dirigindo, para meus filhos de 6 e 9 anos. Resultados devem incluir datas, agendas, preço". O pedido inclui, ainda, as observações de que a criança mais velha gosta de ciências, e que não precisa ser o mesmo acampamento para as duas.

Até então, estava disponível o AI Overview, que gerava uma resposta para quando uma pergunta objetiva era feita. A novidade foi apresentada durante o Google I/O 2025 - um evento para desenvolvedores.