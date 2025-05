Você não é o único: muitos agora preferem Instagram para falar no privado

Feed está mais desvalorizado. Mosseri afirmou que a atual preferência do público do Instagram ao postar fotos e vídeos é optar pelas DMs (mensagens diretas), depois stories, e, por fim, feed público.

Portanto, se a quantidade de conteúdo que você precisa classificar está diminuindo, o envolvimento do feed também estará. Só está piorando.

Adam Mosseri, chefe do Instagram

Isso afeta o engajamento geral do Instagram. Por isso, a empresa está cada vez mais focada em melhorar as experiências privadas das pessoas no aplicativo.

Além disso, as pessoas se sentem mais à vontade no privado. Mosseri afirma que nos sentimos mais confortáveis em dizer algo a alguém individualmente. E deu um exemplo: "Você pode pensar em compartilhar o feed como estar em cima do telhado, gritando algo para 100 pessoas e esperando que 20 pessoas ouçam."

É mais uma evolução da empresa na economia da atenção. Mosseri explicou que a inserção de vídeos no Facebook [empresa do mesmo grupo do Instagram, a Meta], em meados de 2014, aumentou a quantidade de tempo gasto na plataforma, mas diminuiu todo o resto: mensagens, comentários, curtidas etc. E, com isso, a receita caiu, pois passaram a contar com menos anúncios por minuto de vídeo.

Passado trouxe lição ao Instagram. O CEO afirmou que a experiência com o Facebook não se repetiu quando o Instagram iniciou o Reels, sua aba de vídeos verticais. "Eles são curtos e divertidos... Vou ver um comediante de stand-up fazendo algo que eu amo e vou mandar para o meu irmão porque sei que ele vai gostar", exemplificou.