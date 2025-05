Astronauta mais velho do mundo mostra fotos incríveis da Terra; veja

Lua minguante

Fotógrafo brincou dizendo que a lua se parece com uma unha cortada brilhante no céu Imagem: Reprodução/X/@astro_pettit

Quem é Donald Pettit

Ingressou na Nasa em 1996 e já cumpriu quatro missões espaciais. Pettit exerceu funções da engenharia de voo à operador de instrumentos. Ao todo, ele soma mais de 590 dias no espaço e, aos 70 anos, se tornou o astronauta mais velho em atividade, segundo a CNN.

Astronauta é conhecido por sua habilidade com as lentes. Em sua conta no X, ele mostrava o dia a dia de sua viagem espacial, além de postar registros feitos por ele. "Acho que são uma mistura de ciência e arte", descreveu suas fotografias na rede social.