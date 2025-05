Uber se reinventa e quer virar 'superapp' com serviços terceirizados

A Uber tem mudado bastante recentemente. O foco da empresa tem sido claramente focar no que faz melhor (conectar passageiros e motoristas) e ser uma plataforma que conecta as pessoas a serviços relevantes, com aspiração de ser um "superapp" de serviços no futuro.

O que aconteceu

Uber anunciou recentemente uma parceria com o iFood que, até há alguns anos, era concorrente no ramo de entregas. Ideia inicial é que seja possível acessar os serviços um no app do outro a partir do segundo semestre deste ano.

A partir de 16 de junho, a Uber vai acabar com a aba Mercado no Brasil. O anúncio da parceria com o iFood veio dias depois de a empresa começar a notificar usuários do encerramento desse serviço.