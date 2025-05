'Adulto reborn': bonecos hiper-realistas falam, piscam e chegam a R$ 50.000

Bonecas fabricadas e vendidas pela empresa americana RealDoll pode chegar a até US$ 8.999,99 (cerca de R$ 50.000). A marca é operada pela empresa californiana Abyss Creations, pioneira no segmento desde 1996. Os bonecos têm corpo moldado em silicone de grau médico, genitália removível, olhos de vidro, articulações com esqueleto metálico e ampla capacidade de personalização — do tom de pele ao estilo de pelos pubianos.

O Nate 3.0 é um exemplo da versão masculina do fenômeno. Vendido pela RealDoll por US$ 7.999,99 (R$ 45 mil), o boneco tem pênis removível, boca com 18 cm de capacidade oral, feições customizáveis e vem com opções de pelos faciais, penteado e cores de olhos. Assim como as bonecas, ele é feito sob encomenda, à mão, com acabamento realista em cada detalhe.

Cada boneco pode ser montado a partir de 17 tipos de corpo e 33 rostos diferentes. A RealDoll aceita, inclusive, fotografias de referência para replicar maquiagem ou aparência. Também é possível escolher entre bonecos de gênero masculino, feminino ou trans, ampliando o alcance do produto a diferentes públicos.

Inteligência artificial

Já os modelos com inteligência artificial, como a SolanaX, levam o hiper-realismo ainda mais longe. A cabeça robótica é equipada com sensores de toque, sincronia labial, olhos que piscam e se movem, sobrancelhas móveis e sistema de fala com fonemas programados. O usuário interage por meio de um app Bluetooth, capaz de identificar intensidade do toque e níveis de excitação, criando uma experiência quase "afetiva".