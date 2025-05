Brasileiros buscam IA para fazer terapia: 'Melhor coisa que me aconteceu'

O desafio é entender em que momento a IA pode ser útil no processo terapêutico. Hoje, o que temos é humano projetando uma relação com a máquina, mas ela não está nem aí.

Diogo Cortiz

Há ainda o risco de privacidade porque maioria das IAs permite a coleta de dados. Cortiz explica que as empresas podem usar os dados de interação para treinar as próximas gerações de IA. "Muita gente não lê os termos de uso. Algumas ferramentas de IA, principalmente a IA de companhia, preveem que os dados de conversa podem ser vendidos para outras plataformas".

Pesquisas tentam entender se IA funciona para terapia

Pesquisadores da Dartmouth College desenvolveram um chatbot de terapia com IA, chamado Therabot. Os resultados mostram melhora de 51% nos sintomas de pessoas depressivas e 31% no caso de pessoas com ansiedade leve ou moderada. O ensaio clínico acompanhou 106 pessoas que usaram o Therabot por quatro semanas e 104 pessoas do grupo de controle, que tinham as mesmas condições de saúde mental, mas sem acesso ao Therabot. O progresso de cada pessoa foi monitorado por questionários padronizados.

Participantes começaram a tratar software "quase como um amigo", diz um dos autores do estudo. O professor Nicholas Jacobson também diz que a pesquisa mostrou aumento nas interações com o Therabot no meio da noite. "Minha impressão é que as pessoas se sentiram mais confortáveis".

Pesquisadores dizem que a terapia e a terapia por IA podem funcionar juntas no futuro. "Não há profissionais suficientes para todos. As melhorias nos sintomas que observamos foram comparáveis ao que é relatado pela terapia tradicional". Nos EUA, a média é de um terapeuta a cada 1600 pacientes com depressão ou ansiedade.