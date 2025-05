Iberê, do Manual do Mundo: 'Ter um recorde do Guinness faz diferença'

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é a entrevista do youtuber Iberê Thenório, criador do Manual do Mundo. Ele fala sobre as transformações que presenciou em 17 anos na plataforma de vídeos, o assédio das emissoras de TV aos youtubers, os recordes batidos no Guinness Book e como paga as contas com a internet.)

Levou mais tempo do que o programado, mas saiu. Além de três recordes registrados no Guinness Book, o canal do YouTube "Manual do Mundo" também pode se orgulhar de ter construído um submarino.

O empreendimento que levou quatro anos para ficar pronto e que custou aproximadamente o preço de um carro zero é, para Iberê Thenório, fundador do canal, um dos projetos que mais marcaram a história do Manual do Mundo.