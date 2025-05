Entregador tirou uma foto minha ao entregar pacote; pode isso?

Outros compradores também contaram que se depararam com as fotos deles em comprovações de entrega na plataforma da Shein ou no Uber Delivery. "Gente, socorro. Nunca mais atendo de pijama. Fui conferir o meu [comprovante], e socorro", escreveu uma pessoa na postagem de Paloma. "O entregador tirou uma foto minha parecendo o lobo mal vestido de vovózinha. Eu de touca de cetim e pijama, e cheia de olheiras kkkkkk", brincou outra. Entretanto, outros internautas disseram que nunca tiveram fotos tiradas ao receber entregas.

Especialistas apontam problemáticas

Não há na lei nenhuma proibição legal sobre tirar uma foto do cliente no momento da entrega, mas... Como se trata de um dado pessoal, a empresa e o profissional deveriam pedir autorização ao consumidor antes de fazer o registro, explicaram a Tilt os advogados Lucas Marcon, do Idec (Instituto de Defesa de Consumidores) e Luiz Fernando Plastino, especialista em Direito de Informática do escritório Barcellos Tucunduva Advogados.