Nova regra: como motociclistas podem ganhar R$ 5.000 por mês na 99

Esta é uma campanha de longo prazo. A gente garante os R$ 250 mesmo se no somatório de corridas não chegar a esse valor

Luis Gamper, diretor sênior de logística da 99, em conversa com Tilt

Executivo da 99 aposta no sistema de metas, pois empresa tem três modalidades de transporte: comida, entrega convencional e "mototáxi". Gamper explica que cada uma das modalidades tem horários de pico distintos e que isso pode ajudar os motociclistas a se planejarem melhor.

De modo geral, a estrutura é a seguinte:

"Mototáxi": pico das pessoas indo (entre 6h e 9h) e voltando do trabalho (entre 17h e 19h);

pico das pessoas indo (entre 6h e 9h) e voltando do trabalho (entre 17h e 19h); Entrega : maioria se concentra no horário comercial (entre 9h e 17h), e

: maioria se concentra no horário comercial (entre 9h e 17h), e Comida: pico na hora do almoço (12h e 14h) e jantar (19h e 22h).

"Nossa ideia é maximizar os ganhos do motociclista e permitir um maior planejamento usando as sinergias das categorias". O executivo ressalta, por exemplo, que "mototáxi" envolve corridas curtas, de no máximo 5 km e de até 15 minutos, enquanto entrega de itens e comida podem demorar um pouco mais, pois dependem das pessoas ou do restaurante terminar o preparo.

Questionada sobre valores mínimos, a 99 se recusou a dizer e reforçou os R$ 250 por 20 corridas no dia. A título de comparação, o iFood tem uma taxa mínima de entrega em moto de R$ 7,50, e o valor por km percorrido é de R$ 1,50.