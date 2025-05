'Vamos resetar a discussão', diz presidente da comissão do PL da IA

Saúde e educação de risco... Mal começou e já há treta encomendada. Segundo integrantes da Comissão Especial de IA com quem a coluna conversou, uma das primeiras frentes de batalha será em torno de aplicações de IA voltadas à saúde e educação terem sido classificadas como de alto risco, o que pode levar à requalificação. Os sistemas enquadrados como alto risco serão obrigados a cumprir regras mais rígidas, como documentar testes de segurança, mitigar vieses discriminatórios e ser transparente sobre ações de responsabilidade social e sustentável. Exemplos são ferramentas de IA voltadas ao diagnóstico médico e sistemas usados em processos seletivos.

Redes sociais... Em algum momento da tramitação do texto no Senado, as redes sociais foram qualificadas como sistemas de alto risco, devido aos seus algoritmos. Após forte movimentação das Big Tech, esse ponto caiu. As obrigações decorrentes da classificação inviabilizariam os serviços no Brasil, chegaram a dizer alguns deputados. Na visão de alguns integrantes da comissão, o governo Lula tentará retomar a discussão.

ANPD: nada assegurado... Pelo texto aprovado no Senado, a ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados) é alçada à coordenação do SIA (o Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial), o que lhe dá poderes de, por exemplo, incluir serviços na lista de aplicações de alto risco. Na Câmara, este posto não está assegurado, comenta um integrante influente da comissão que analisará o PL da IA. Durante a tramitação no Senado, a Anatel se ofereceu para ocupar o posto.

Sem vida fácil... A comissão que discutirá o PL de IA, tratado pelo governo Lula como uma das prioridades de 2025, é coalhada não só de figuras da oposição, mas de deputados que têm intensificado crises políticas para a administração federal. É o caso de Nikolas Ferreira (PL-MG), que produziu vídeos virais para fustigar o governo com as mudanças no Pix e as fraudes no INSS. Ele não está só, já que estão por lá Bia Kicis (PL-SP), Gustavo Gayer (PL-GO), Zé Trovão (PL-SC) e Kim Kataguiri (União-SP). Diante desse cenário, discutir propostas que avancem o sinal rumo à regulação de plataformas será complicado, avalia um integrante da comissão.

"A composição da comissão é uma derrota gigante do governo. Eles não se organizaram para colocar parlamentares mais alinhados com a regulação das plataformas."

Integrante da comissão especial da IA na Câmara dos Deputados

