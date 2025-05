Huawei lança sistema como alternativa ao Windows

A Huawei Technologies lançou, nesta segunda-feira (19), seu próprio sistema operacional para computadores, chamado HarmonyOS. O objetivo da gigante chinesa é criar uma alternativa ao Windows, da empresa americana, Microsoft. O movimento acontece em meio ao aumento das tensões geopolíticas entre os países.

O que aconteceu

O anúncio do novo sistema foi feito durante o lançamento do laptop MateBook Fold, que já vem com o software instalado. O modelo, que conta com uma tela dobrável de 18 polegadas, estará disponível a partir de 6 de junho. O aparelho vai custar 24 mil yuans (aproximadamente US$ 3.300).

A empresa trabalha para tornar o HarmonyOS compatível com mais de dois mil aplicativos, incluindo as populares plataformas de mensagens WeChat e QQ. A informação foi confirmada por Richard Yu, chefe de consumo da Huawei.