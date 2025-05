Estudo aponta que entendimento sobre gravidade pode estar errado

A lei da gravidade como conhecemos pode estar errada. Pelo menos é isso que aponta uma nova corrente teórica desenvolvida pelos físicos finlandeses David Tong, Jukka Tulkki e Mikko Partanen. O estudo foi publicado no jornal Reports on Progress in Physics, nesta segunda-feira.

O que aconteceu

A nova teoria aborda o fato de que mecânica quântica e a relatividade geral descrevem perfeitamente o universo, mas são matematicamente incompatíveis entre si.

Por isso, os pesquisadores propõem a 'gravidade unificada'. Trata-se de um sistema que íntegra perfeitamente os componentes físicos, descartando a necessidade de dimensões extras, como é sugerido em outras correntes ideológicas, exemplo a teoria das cordas.