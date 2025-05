Como a IA pode ajudar a decifrar um dos textos mais antigos do mundo

Depois de vagar pela floresta, Gilgamesh chega a uma taverna no oceano, no fim do mundo. Lá, Siduri, a deusa que fabrica cerveja, dá ao herói um conselho: aproveite os prazeres simples da vida. Ele, no entanto, a ignora e continua buscando seu antepassado até o encontrar — mas Utnapistim não consegue ajudá-lo a se tornar imortal, apenas compartilha com ele como era sua vida antes da grande enchente.

A sabedoria seria a recompensa de sua jornada, o que faria de Gilgamesh um precursor ou possível inspiração para outros heróis como Hércules ou Ulisses para alguns estudiosos.

Decifrando em alta velocidade

Até 2018, cerca de 5.000 fragmentos das placas do épico haviam sido corretamente conectadas. Nos últimos seis anos, a equipe do Fragmentarium conseguiu "encaixar" mais de 1.500 peças, incluindo um novo hino à cidade de Babilônia e outros 20 fragmentos com mais 100 linhas do texto principal do poema, ainda de acordo com o Times.

Os novos achados da IA revelam elementos das jornadas de Gilgamesh como, por exemplo, que após matarem o monstro, o rei e Enquidu viajam a Nipur — centro religioso da Mesopotâmia e lar do deus Enlil — para tentar acalmar os ânimos do deus pela morte de Humbaba, seu aprendiz. Ao NYT, Benjamin R. Foster, professor de assiriologia e tradutor de Gilgamesh da Universidade de Yale, revelou que durante sua participação no projeto encontrou novas linhas que revelam que Enquidu tenta convencer Gilgamesh a não matar Humbaba.