Celular foi roubado? Por que polícia não pode ir até local que o GPS indica

O recurso do Android e do iPhone para rastrear um celular pode ser útil para identificar o endereço em que um dispositivo que foi roubado/furtado está. Mas isso não significa que a polícia tem autorização imediata para ir até o local recuperá-lo para você, principalmente se o aparelho estiver numa residência.

Segundo a Polícia Civil, se o localizador do telefone indicar um imóvel com características residenciais, não é possível que agentes de segurança entrem no local. Isso só se torna viável com autorização da Justiça, precedida de provas.

Para entrar em qualquer casa, precisa de um mandado judicial. Isso demanda um tempo, uma investigação e o levantamento de provas para demonstrar ao juiz de que há indícios veementes de que o local possui algo ilícito.