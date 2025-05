Como saber se tem alguém espionando seu celular? Descubra em 4 passos

Uma série de sites vende aplicativos que prometem acesso a mensagens, chamadas, localização e arquivos de fotos e vídeos de terceiros. Não é muito difícil acabar espionado por um app espião.

Se esse tipo de app estiver instalado no seu aparelho e tiver certas permissões, é possível ativar o microfone e a câmera remotamente, além de acessar arquivos de fotos e vídeos e, até mesmo, interceptar chamadas telefônicas e aplicativos de mensagens.

Como descobrir que estão me espionando?

A maioria dos apps espiões pode ficar invisível no menu do celular. Além disso, eles não dão sinais de que o aparelho está sendo rastreado — afinal, o objetivo deles é ficar ali escondido. Mas há alguns passos que você pode dar para checar se algum aplicativo do tipo foi instalado no seu telefone: