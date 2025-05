Como funciona a 'venda de íris', alvo de CPI na cidade de São Paulo?

Mas objetivo por trás da ação é incerto. Ainda não está claro o que a Tools for Humanity ganhava exatamente com o processo, nem mesmo para quem já fez o procedimento e recebeu dinheiro para ter a íris escaneada. Em entrevista a Tilt em janeiro, Rodrigo Tozzi, chefe de operações no Brasil da empresa, disse que a companhia não estava comprando dados e nem dando dinheiro para as pessoas em troca do escaneamento. "O que é oferecido é uma participação no projeto através de tokens. E os usuários conseguem, no mercado, transacionar ou vender esses tokens e transformar em moeda local."

Especialistas da área de segurança e privacidade ouvidos pela reportagem manifestaram preocupação com iniciativas do tipo. Em março, a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados), vinculada ao Ministério da Justiça, manteve medida que proíbe a Tools for Humanity de pagar a usuários do World ID pela coleta de íris. A decisão também estabeleceu multa diária de R$ 50 mil caso a prática continue.

A autoridade reguladora considera que a remuneração pela coleta de dados biométricos fere a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados e pode gerar danos irreversíveis aos titulares das informações. O despacho da ANPD afirmou que a Tools for Humanity não apresentou soluções que garantam a regularidade da operação no país. Em nota ao Estadão na ocasião, a empresa afirma que "a World discorda respeitosamente da mais recente decisão da ANPD e adotará ações para poder oferecer ao Brasil a tecnologia capaz de combater golpes na internet e fraudes digitais".

* Com Estadão Conteúdo