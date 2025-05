O que é um 'dix', que motivou treta com influenciadoras e filho de Angélica

Duda Guerra, 17 anos, namorada de Benício Huck, também de 17, filho mais velho de Angélica, 51, e Luciano Huck, 53, está no centro de uma grande polêmica. A influenciadora se incomodou quando a produtora de conteúdo Antonela Braga, 17, quis seguir seu namorado no perfil "dix" no Instagram.

O que é um perfil "dix"?

"Dix" é um perfil privado, usado para compartilhar momentos muito pessoais e desabafos. A proposta é manter esse conteúdo distante de familiares e conhecidos, reunindo em um só lugar apenas pessoas muito próximas e de confiança para "abrir o coração".

O nome "dix" vem de uma gíria. A expressão que deu origem ao termo é "para dixar", usada com o sentido de "postar" ou "deixar" um conteúdo sem preocupação com qualidade ou repercussão. É um espaço livre, reservado para seguidores selecionados, longe de julgamentos.