Não carregar até 100%: veja segredos para preservar bateria do celular

Outra recomendação é conectar o carregador quando a bateria estiver próxima dos 20%. Assim o usuário evita que ela descarregue completamente.

A linha Pixel, do Google, também traz soluções inteligentes para o problema. Segundo o portal The Verge, os aparelhos aprendem os hábitos de uso dos donos e evitam carregar até 100% da capacidade até uma hora antes do horário em que normalmente são desconectados:

Pessoas observam o iPhone 15 Pro, em Xangai, na China Imagem: Aly Song/Reuters

Carregadores rápidos, apesar de convenientes, exigem cautela. O uso frequente pode gerar mais calor e, com isso, acelerar o desgaste da bateria. Michael Kim, especialista em baterias e fundador do site EV Charger Review, reforça esse ponto: