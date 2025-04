Mensagem de Páscoa para amigos: 50 frases para enviar com carinho

A Páscoa é um momento de renovação, fé e recomeço — mas também de fortalecer os laços com as pessoas que fazem parte da nossa vida. E nada melhor do que aproveitar a data para demonstrar carinho aos amigos que caminham com a gente em todas as fases.

Uma mensagem simples, mas sincera, pode alegrar o dia de alguém e tornar esse domingo ainda mais especial.

Confira abaixo 50 frases de Páscoa cheias de carinho, boas energias e amizade verdadeira.