99 volta ao ramo de delivery até junho para competir com iFood

Em comunicado, a companhia diz que 99 Food tem a missão de "oferecer refeições de qualidade com preços mais acessíveis para os consumidores brasileiros". A empresa cita ainda que tem como objetivo "empoderar restaurantes" e "criar novas oportunidades de ganhos para entregadores parceiros".

O serviço 99 Food foi encerrado em 17 de abril de 2023. Na época, a empresa afirmou que iria concentrar investimentos na expansão do 99 Moto e em outras modalidades, como a entrega de itens pessoais, por exemplo. Não custa lembrar que a Uber, que também atuava no ramo, descontinuou o Uber Eats em março de 2022.

O iFood foi acusado no passado de monopólio do ramo de delivery, por meio de contratos de exclusividade com alguns restaurantes. Em meados de 2020, a Rappi chegou a abrir um processo no Cade contra a companhia. Na época, a gigante da entrega se defendia dizendo que "o setor de delivery segue em constante evolução com a entrada de novos competidores e o surgimento de novos modelos de negócio".

Fora a 99Food, outra chinesa é esperada para estrear no Brasil. De acordo com o site NeoFeed, a plataforma chinesa de delivery Meituan tem planos de iniciar a operação no país. A previsão é que isso ocorra entre o fim deste ano e o início de 2026.