O que acontece ao plugar um pen drive em um carregador de celular?

Você já pensou no que pode acontecer se plugar um pen drive no carregador de seu smartphone?

O que acontece?

Há quem pense que essa junção de dispositivos pode causar explosões ou danificar os dispositivos. Mas diversos testes mostraram que nada acontece quando se trata de um carregador original e certificado.

No caso de um pen drive com LED, a luz será acesa, assim como acontece quando plugado em um PC, notebook, etc. Nada mais deve ocorrer, de acordo com testes feitos por profissionais da área.