Com trend de 'Studio Ghibli', ChatGPT ganha 1 milhão de usuários em 1 hora

O ChatGPT ganhou um milhão de usuários em apenas uma hora de segunda-feira (31). A informação foi divulgada por Sam Altman, CEO da OpenAI, criadora da plataforma.

O que aconteceu

O sucesso de trend feita no ChatGPT coincide com anúncio. As redes sociais estão sendo inundadas nos últimos dias com uma trend de imagens inspiradas no estilo do estúdio de animação japonês Studio Ghibli, feitas através do gerador de imagens da plataforma.

Altman relembrou que há 26 meses o lançamento do ChatGPT foi um "momento viral". Após a chegada da plataforma aos usuários, um milhão de contas foram registradas em cinco dias, acrescentou. O CEO, porém, não relacionou diretamente o aumento dos usuários com a trend, nem informou qual o número total de pessoas na plataforma.