Qual a ligação de Nikola Tesla com a montadora de Elon Musk?

O nome da Tesla foi escolhido como homenagem ao cientista Nikola Tesla, por ele ter sido um revolucionário em corrente elétrica e fornecimento de energia. Tesla também se preocupava com o consumo desenfreado de recursos do planeta e defendia o desenvolvimento de combustíveis renováveis, substituindo o uso de carvão, petróleo e gás natural - diferentemente do governo Trump, do qual Musk faz parte.

Onde Nikola Tesla viveu e morreu?

Nikola Tesla nasceu no Império Austro-Húngaro em 1856 e durante a sua vida passou por diversos países da Europa. Estudou Engenharia Elétrica na Áustria (1873), Física na República Tcheca (1880), trabalhou na Hungria (1881) e na França (1882), até se mudar para os Estados Unidos.

Chegou a Nova York (1884) para trabalhar com Thomas Edison. Residiu durante muitos anos no famoso hotel Waldorf Astoria, quando estava no auge de sua vida financeira e intelectual. Morou por uma década no New Yorker Hotel, onde morreu em 1943.

Quais as principais invenções de Nikola Tesla?

Em 1882, Tesla descobriu o campo magnético rotativo - um princípio fundamental da física que permitiu a criação de dispositivos que usam corrente alternada. Trabalhando com Thomas Edison em Nova York, nos Estados Unidos, o austro-húngaro criou ferramentas que tornaram viáveis o uso de corrente alternada para transmissão de energia elétrica em longas distâncias. Hoje, ela é utilizada nos fios de alta tensão em todo o planeta.