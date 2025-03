iPhone molhou? A Apple não quer que você coloque pra secar no arroz

Em caso de o iPhone mostrar uma mensagem de "líquido detectado" ao tentar carregar o telefone, a empresa sugere que o cabo seja desconectado dos dois lados, tanto do telefone tanto do adaptador de tomada.

Na sequência, "bata o iPhone levemente na mão com o conector apontado para baixo para remover o excesso de líquido". Por fim, deixe o iPhone em um local seco com fluxo de ar.

A empresa sugere ainda que deixe o telefone 30 minutos secando, antes de tentar carregá-lo novamente no cabo Lightning ou USB-C.

Se isso não resolver, a Apple diz que ainda há líquido no conector ou nos pinos do cabo. Para tentar resolver, "deixe o iPhone em uma área seca com fluxo de ar por até um dia". Após isso, tente carregar novamente. Caso não funcione, desconecte o adaptador da parede e o cabo do telefone e tente mais uma vez.

O que não fazer de jeito nenhum com seu iPhone molhado: a Apple sugere que você não insira objetos estranhos no conector (como haste flexível ou papel toalha). Também não se deve tentar secar usando uma fonte externa de calor ou ar comprimido.

E se o iPhone ou carregador não estão molhados, mas aparece alerta de que estão? A Apple diz que nesses casos o cabo ou o acesso podem estar danificados. Em último caso, se a mensagem aparecer toda vez que um cabo ou acessório for conectado ao telefone, a empresa sugere entrar em contato com o suporte da Apple.