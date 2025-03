Naufrágio mata turistas; qual a diferença entre submarino e um submersível?

Desde 2021 ele fazia viagens na região do naufrágio do Titanic, que está a 3.800 metros de profundidade, no Atlântico Norte, na costa do Canadá.

Feito de titânio e fibra de carbono, o veículo pesa cerca de 9,5 toneladas e tem quase 7 metros de comprimento.

É como um tubo de 2,5 m de diâmetro, com uma escotilha na frente — por onde as pessoas entram e que é a única janela para observação direta. Câmeras externas também exibem as imagens em telas para os passageiros.

O espaço interno é como o de um carro SUV, com um banheiro apertado. No lugar do volante, há um joystick, como os de videogame, para dar comandos direcionais. Ele é movido por quatro pequenas hélices elétricas, duas verticais e duas horizontais.

Seu navio de apoio é o Polar Prince, um antigo navio quebra-gelo da Guarda Costeira canadense, hoje da Horizon Maritime. Ele continua no local ajudando nas buscas.