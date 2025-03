Amazon vai gravar tudo o que você disser e não dá para recusar

O fim da opção acontece às vésperas do lançamento da Alexa+, a inteligência artificial generativa da Amazon. "À medida que continuamos a expandir as capacidades do Alexa com recursos de IA generativa que dependem do poder de processamento da nuvem segura da Amazon, decidimos não oferecer mais esse recurso", diz a mensagem enviada aos clientes.

A mudança gerou críticas entre usuários preocupados com privacidade. A Amazon, inclusive, já sofreu processos judiciais por falhas na privacidade de seus usuários. Em 2023, por exemplo, a empresa pagou US$ 25 milhões (R$ 127 milhões na cotação da época) para encerrar alegações de que gravações de voz de menores feitas pela Alexa foram mantidas, quando deveriam ter sido apagadas.

Em comunicado enviado ao Ars Techica, a Amazon afirma que o envio das gravações dos usuários é feito de forma segura. "As solicitações de voz feitas ao Alexa são sempre criptografadas durante o envio para a nuvem segura da Amazon, que foi projetada com camadas de proteção de segurança para manter as informações dos clientes seguras", disse a nota.

A mudança não impacta os usuários brasileiros. Em nota enviada para Tilt, a Amazon afirmou que o recurso já não estava disponível no Brasil. A empresa também reforçou que trabalha "para proteger a privacidade de nossos clientes e manter seus dados seguros. Os clientes continuam tendo à disposição um conjunto abrangente de ferramentas de controles, incluindo a opção de não salvar suas gravações de voz."