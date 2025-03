Código Morse foi criado nos EUA após tragédia familiar; conheça a história

A primeira transmissão do código ocorreu em 1844, quando foi apresentado o telégrafo. A primeira mensagem de longa distância usou uma linha entre Washington e Baltimore, nos Estados Unidos. Morse morreu em 1872.

Morse priorizou a frequência das letras no alfabeto norte-americano para elaborar o código. Sendo assim, as letras mais usadas tinham símbolos menores, enquanto as menos usadas possuíam símbolos extensos. Neste sentido, "E", a letra mais utilizada, era representada apenas por um ponto. Enquanto "z", a menos usada, tinha um padrão mais extenso: ponto-ponto-ponto (pausa) ponto. Com o tempo, o sistema passou por adaptações e se transformou no Código Morse Internacional, que visa comportar variações linguísticas globais.

Imagem ilustra como cada letra é identificada no Código Morse Imagem: Reprodução/Wikimedia Commons

Em 1999, o código Morse foi oficialmente substituído pelo Sistema Global de Socorro e Segurança Marítima como comunicação oficial. No entanto, ainda hoje, pilotos aprendem noções básicas sobre código para usá-lo em casos de emergência, assim como a Marinha dos Estados Unidos apresenta orientações para que seus oficiais saibam enviar e ler os símbolos.

Atualmente, existem sites que fazem a tradução de forma simultânea para o Código Morse. Diversos aplicativos estão disponíveis para uso nos celulares, usando, inclusive, a luz da câmera do dispositivo para transmitir determinada mensagem por meio do código.

*Com informações de matéria publicada em 14/07/2024