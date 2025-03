Jovens e ricos sem ostentação: casal fez fortuna com site de dados vazados

Vida discreta e casa de 1,5 milhão são alguns dos atributos dos donos do site Max Buscas, página tirada do ar pela PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), durante a operação Darkspot, deflagrada em 21 de fevereiro. A página, a maior até então já descoberta, facilitava vários golpes online, além de contar dados de milhões de pessoas e autoridades.

O que aconteceu

Ao todo três pessoas (um casal em SC e um homem no RJ) foram detidas, porém, todas elas já estão fora da cadeia e respondendo em liberdade. Elas são acusadas de invasão de dispositivo informático, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A pena total pode chegar a até 17 anos de reclusão. A identidade deles não foi revelada.

O casal (homem e mulher) era responsável por manter o site funcionando e vivia uma vida de luxo, porém discreta. De acordo com o delegado Eduardo Dal Fabro, da DRRC (Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos), da PCDF, eles são originalmente de Porto Alegre (RS), tinham uma casa avaliada em R$ 1,5 milhão e um carro avaliado em R$ 350 mil, mas que não era esportivo.