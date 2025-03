Roupa e make num clique: TikTok Shop deve chegar ao Brasil em abril

TikTok Shop é uma forma de comprar itens sem sair do aplicativo. A ideia é que as pessoas atrelem um sistema de pagamento à sua conta do app e consigam adquirir produtos apresentados em vídeos ou lives por empresas, criadores de conteúdo e marcas. Compra pode ser feita na hora ou poderá ser incluída em um carrinho de compras.

Formatos de compra no TikTok Shop: live que tem o botão comprar, vídeo e vitrine de produtos Imagem: Divulgação

Dona da plataforma ganha dinheiro cobrando taxas dos vendedores. As informações sobre status de entrega dos produtos aparecem no próprio TikTok.

Serviço estreou este mês no México, onde testes começaram em fevereiro. Por lá, a maioria dos parceiros da plataforma foram empresas do ramo de moda, beleza e produtos para casa.

Por lá, a empresa convidou algumas companhias para atuarem a partir do lançamento. No Brasil, deve acontecer algo parecido, começando com um projeto-piloto para alguns vendedores e, posteriormente, liberando a venda para mais marcas e criadores.

Empresas brasileiras da área de beleza, vestuário e varejo podem se beneficiar do TikTok Shop. Renner, Natura, C&A, Magazine Luiza estão na lista, segundo relatório para investidores do banco Santander. Enquanto isso, um relatório do Itaú BBA sugere que marcas de nicho que se adaptem ao formato podem ter sucesso ao associar conteúdo às vendas. O documento afirma, no entanto, que grandes marcas tiveram dificuldades nesta modalidade nos EUA.