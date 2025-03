Eclipse lunar março 2025: veja que horas começa a 'Lua de Sangue' hoje

No início desta sexta-feira, ocorrerá o primeiro eclipse total da Lua de 2025, visível em todo o Brasil.

Quando acontece a 'Lua de Sangue'?

Conhecido como "lua de sangue", o fenômeno começará a ser visível no continente americano a partir das 0h57. Em todas as regiões do Brasil, o eclipse poderá ser acompanhado.

As projeções indicam que a fase total do eclipse ocorrerá às 3h26, com término previsto para as 5h48. No entanto, os horários podem sofrer pequenas variações de alguns minutos.