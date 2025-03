Rivais improváveis e R$ 50 bi: Brasil quer surfar era da IA com data center

Com a possibilidade de tornar o Brasil mais atrativo no segmento, novas instalações já estão sendo planejadas. Para dar o tom do salto que o Brasil pode dar, a Brascomm elaborou um prognóstico do futuro do setor.

Considerou apenas os data center do tipo hyperscale, aqueles projetados para lidar com uma grande massa de dados e voltados a ampliar a capacidade de uma empresa lidar com quantidades enormes de informação.

Se hoje São Paulo concentra a maioria das instalações, em número e capacidade, no futuro, o Brasil pode ver Porto Alegre se tornar um novo hub de data centers e ver infraestruturas mais potentes ser instaladas:

Em operação: 60 data centers ou 468 MW (Fortaleza: 3 ou 11 MW; Rio de Janeiro: 11 ou 62 MW; São Paulo: 43 ou 449 MW; Porto Alegre: 3 ou 5 MW)

Em construção: 14 data centers ou 216 MW (Fortaleza: 2 ou 17 MW; Rio de Janeiro: 4 ou 76 MW; São Paulo: 8 ou 123 MW),

Planejados: 33 data centers ou 10.318 MW (Fortaleza: 2 ou 28 MW; Rio de Janeiro: 8 ou 370 MW; São Paulo: 20 ou 1170 MW; Porto Alegre: 3 ou 8750 MW)

É bom dizer que esse não é um plano isolado. A questão da infraestrutura e dos data centers faz parte do que está sendo discutido na indústria com o Plano Brasil Digital 2030+

O Plano Brasil Digital 2030+ é uma agenda, encabeçada por entidades do setor público e privado, para impulsionar o desenvolvimento digital do país em seis eixos, que vão da transformação Digital à inclusão social e digital, passando pela capacitação digital.