3ª força da IA: Europa muda foco e complica o Brasil: 'seremos engolidos'

Rivais improváveis e R$ 50 bilhões: o plano do Brasil para liderar em data centers na era da IA

Para a indústria brasileira de tecnologia, o Brasil está diante de uma janela de oportunidade única. Não estamos falando da inteligência artificial, mas dos músculos e do cérebro por trás da tecnologia do momento. São os data centers.

Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes contam que há no governo federal um plano para fazer do Brasil um hub de data centers, explicam quais os gargalos a serem resolvidos e revelam a expectativa de transformação do país em torno da iniciativa.

Segundo a Brasscom, associação do setor, os investimentos em data centers apenas para suprir a demanda nacional são da ordem de R$ 50 bilhões. Mas, para concretizar essa ambição, rivais improváveis terão de ser superados.

