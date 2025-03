X (Twitter) caiu? Musk cita 'ataque massivo' após instabilidade hoje

O X, antigo Twitter, está instável desde as primeiras horas de hoje no Brasil e em outros países. O magnata e dono da plataforma, Elon Musk, disse que situação foi causada por um ''ataque cibernético massivo''.

O que aconteceu

Usuários relataram três picos de instabilidade, por volta das 7h, 11h e 12h20. No app e no site, o X exibia a mensagem: "Ocorreu um erro. Tente recarregar a página". As publicações antigas também não podiam ser visualizadas.

A plataforma voltou a funcionar por alguns instantes às 13h35, mas caiu novamente. Depois do período de quase uma hora, ele retornou ao ar por volta das 14h20, antes de cair outra vez às 14h52.