Chromecast parou de funcionar? Dispositivos não espelham celular na TV

Quem tem um Chromecast (aparelho do Google que transforma TV convencional em conectada) passou perrengue no último fim de semana. Usuários tentavam usar o aparelho, mas aparecia a mensagem que o aparelho "não era confiável" ou que "não podia ser autenticado".

O que aconteceu

Usuários do Chromecast (2ª geração) e Chromecast Audio começaram a reclamar no domingo. No X, é possível ver comentários de pessoas de várias partes do mundo citando erro no uso do dispositivo. Não há registros de problemas nos produtos de 1ª, 3ª geração ou da versão Ultra do dispositivo.

Ao tentar espelhar algo do telefone para a TV com Chromecast, aparecia que o aparelho não era confiável ou que não era possível estabelecer comunicação. Além disso, era dito que o aparelho "não podia ser verificado" e que o possível problema era o firmware (sistema interno) desatualizado.