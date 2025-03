Como uma pista 'fedida' ajuda astrônomos na busca por vida extraterrestre

Planeta Terra visto de cima Imagem: Divulgação

No Sistema Solar, Vênus se encontra próximo à linha interna da zona habitável. Lá, as temperaturas em sua superfície superam mais de 430º graus, cercada por uma atmosfera densa e opressiva. Por outro lado, Marte está praticamente congelado, com toda a sua água retida nos polos e abaixo da superfície.