Economia da intenção: IA usa memória para influenciar mais que rede social

Ainda que os incidentes estejam ocorrendo na Europa, o sinal de alerta foi acionado por organizações como ONU e OTAN. E o motivo é global: cabos submarinos transportam 95% da internet do planeta. E como são cerca de 500, o corte de alguns deles pode não só causar um apagão, como levar a severos impactos econômicos e geopolíticos.

Outro dos cabos danificados fica no Mar Báltico e conecta Letônia e Suécia. A localização faz com que surjam os primeiros suspeitos. O novo episódio de Deu Tilt conta por que a autoria pela quebra dos cabos virou um novo mistério no mundo das telecomunicações.

À primeira vista, o primeiro candidato a sabotador na Europa é a Rússia, ainda mais porque o Mar Baltico -que separa esses países-- é uma saída importante de navios russos. Mas não se trata de navios certificados, e sim de uma frota fantasma. Navios que levam petróleo sem certificação e passam abaixo do radar, porque a Rússia está sob uma sanção desde o início da guerra com a Ucrânia

'Casamento' de Apple e Alibaba desafia Trump e cria dois Apple intelligence

O Apple Intelligence, serviço de inteligência artificial da Apple, vai chegar aos iPhones chineses com a ajuda do Alibaba. O acordo foi confirmado depois de meses de negociações, realizadas paralelamente com Tencent, Baidu e ByteDance, dona do TikTok.