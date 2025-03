Moraes vota para manter Rumble suspenso e cita lei para 'medida repressiva'

Suspensão foi determinada no último dia 21. À época, Moraes suspendeu a operação da plataforma no Brasil após a empresa responsável não indicar representantes legais no país.

Além de representantes, Moraes queria que Rumble suspendesse as contas de Allan dos Santos no país. Santos é acusado de conspirar contra o regime democrático para manter Jair Bolsonaro (PL) no poder a despeito da derrota eleitoral. O ministro já havia solicitado medida semelhante a outras plataformas — como YouTube, Facebook e Twitter.

Nos EUA, Rumble processou Moraes. Segundo a empresa, o ministro estaria adotando medidas de censura em relação à plataforma. Entretanto, o pedido de liminar contra as decisões de Moraes não foi acatado pela Justiça americana.