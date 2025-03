Pix por aproximação: por que tem em celulares Android, mas não nos iPhones?

O Banco Central liberou o Pix por aproximação no dia 28 de fevereiro. Quem tem celular Android com app Carteira, consegue facilmente configurar. No entanto, quem tem iPhone, não conta com a opção.

O que aconteceu

Google foi a única empresa com carteira virtual que pediu autorização para uso do Banco Central. Samsung e Apple, que contam com serviços de carteira digital, não fizeram a solicitação.

Por essa razão, apenas celulares Android contam com a funcionalidade. Em nota, o Banco Central diz que a oferta de Pix por aproximação é "opcional e aberta a todas as instituições" e que "trata-se de uma decisão de negócio de cada empresa". No momento, diz o BC, apenas o Google Pay está ofertando o serviço.