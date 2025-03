Justiça manda Apple liberar apps fora de sua loja; empresa vai recorrer

Uma decisão do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) determinou que Apple libere a instalação de apps de fora da sua loja no Brasil. Determinação concorda com decisão do Cade, que Apple tinha entrado com mandado de segurança. A empresa diz que vai recorrer.

O que aconteceu

Decisão foi emitida na quarta-feira pelo juiz Pablo Zuniga, e determina que Apple permita que usuários instalem apps de fora da sua loja em 90 dias. As informações são do jornal Valor Econômico.

O TRF-1 confirma uma decisão da Superintendência do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), do fim do ano passado, que pedia o mesmo à empresa. Ação não foi adiante, pois companhia entrou com um mandado de segurança.