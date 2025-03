Astronauta da Nasa viraliza ao usar gravidade para vestir calças no espaço

Profissional se tornou astronauta da NASA em 1996. Engenheiro químico formado pela Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, Pettit foi selecionado pela NASA em 1996 para se tornar astronauta da agência. E está em missão atualmente.

Pettit foi lançado para a Estação Espacial Internacional a bordo da espaçonave Roscosmos Soyuz MS-26 em 11 de setembro de 2024 e está atualmente servindo como engenheiro de voo e membro da tripulação da Expedição 72 a bordo do laboratório orbital, onde passará aproximadamente 6 meses conduzindo experimentos científicos e mantendo a estação espacial Nasa, em comunicado

Ele tem mais de 85 mil seguidores no X (antigo Twitter) e quase 100 mil no Instagram. Nas redes, o astronauta interage com os seguidores sobre detalhes da vida no espaço e como está sendo a viagem.

Há outros desafios que alimentam a curiosidade do público sobre a gravidade. Em mais um deles, Pettit mostrou ele colocando as lentes de sua câmera fotográfica.