Planetas alinhados: Foliões podem ver'desfile planetário' a olho nu

O desfile não é para todos. Até o dia de hoje, logo após o pôr do sol, todos os planetas estarão posicionados acima do horizonte por um curto período. No entanto, Mercúrio, Saturno e Netuno estão muito próximos do horizonte e, por isso, não serão visíveis a olho nu, somente com telescópio.

Outros planetas, no entanto, poderão ser vistos. A aparição de Mercúrio, Saturno e Netuno acaba hoje, mas outros planetas ainda poderão ser vistos não só ao longo do Carnaval como nos próximos meses, segundo Nascimento, de forma bem nítida.