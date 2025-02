UOL adota Huawei Cloud e torna suas transmissões 20 vezes mais rápidas

A velocidade de rede dos canais UOL se tornou vinte vezes mais rápida que um piscar de olhos. Uma piscada humana dura cerca de 160 milissegundos, segundo o PNAS, mostrando a eficiência da tecnologia adotada.

A migração para a nuvem trouxe vantagens como estabilidade e redução de custos. Com mais de 2.800 pontos de distribuição globalmente, a rede mantém estabilidade mesmo em picos de acesso e reduz custos com largura de banda por meio do armazenamento em cache.

Alcides Zanarotti, CTO do UOL, destacou os benefícios da parceria com a Huawei Cloud. Segundo ele, a tecnologia permitiu entregar um conteúdo mais otimizado e atrativo, essencial para fidelizar telespectadores.